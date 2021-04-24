Uşakspor'da Afyon mesaisi başladı
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Uşakspor'da Afyon mesaisi başladı

Uşakspor'da Afyon mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, Afyonspor maçı hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği idmanla başladı.

Uşakspor, Afyonspor maçı hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği idmanla başladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor, ligin 36. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği idmanla başladı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Isınma çalışmalarının ardından kuvvet ve şut çalışması sonrasında antrenman son buldu. Uşakspor, rakibini sorun yaşamadan geçerek play-off için umutlarını devam ettirmek istiyor. - UŞAK

Uşakspor'da Afyon mesaisi başladı
Uşakspor'da Afyon mesaisi başladı
Uşakspor'da Afyon mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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