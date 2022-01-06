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Uşakspor'da 2 ayrılık birden

Uşakspor'da 2 ayrılık birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, orta saha oyuncusu Ömer Çiçek ve defans oyuncusu Erol Erdal Alkan ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Uşakspor, orta saha oyuncusu Ömer Çiçek ve defans oyuncusu Erol Erdal Alkan ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orta saha oyuncusu Ömer Çiçek ve defans oyuncusu Erol Erdal Alkan ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Ömer Çiçek ve Erol Erdal Alkan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze olan katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - UŞAK

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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