Uşakspor, Çorum deplasmanında
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Uşakspor, Çorum deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor, Çorum deplasmanında

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son oynadığı Manisa FK karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Uşakspor, yarın Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son oynadığı Manisa FK karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Uşakspor, yarın Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

Çorum Şehir Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ev sahibi Uşakspor'da kart cezalıları Mehmet Gürkan ve Alpay, Çorum FK'ya karşı forma giyemeyecek. Play-Off hedefinin 7 puan gerisinde kalan Uşakspor bu maç öncesi 48 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. 


- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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