Uşakspor, Ankara Demirspor deplasmanında terleyecek
02.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:42
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kalan Uşakspor, yarın deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kalan Uşakspor, yarın deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Teknik Direktör Hasan Şimşir, Play-Off yarışında puan kaybına tahammülleri olmadığını belirterek, "Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyoruz. Maça iyi hazırlandık, sahada en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı