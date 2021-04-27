Uşakspor, Afon maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşakspor, Afon maçı hazırlıklarını tamamladı

Uşakspor, Afon maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.

Uşakspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor, ligin 36. haftasında yarın karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını, bugün gerçekleştirdiği idmanla sonlandırdı. Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Isınma çalışmalarının ardından kuvvet ve şut çalışması sonrasında antrenman son buldu. Uşakspor, rakibini sorun yaşamadan geçerek play-off için umutlarını devam ettirmek istiyor. - UŞAK

Uşakspor, Afon maçı hazırlıklarını tamamladı
Uşakspor, Afon maçı hazırlıklarını tamamladı
Uşakspor, Afon maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Hadise Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uşakspor, Afon maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:12:59. #1.16#

title