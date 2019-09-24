Uşakspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Esenler Erokspor evinde Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

24.09.2019 17:22
Uşakspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Esenler Erokspor evinde Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında TFF 3'üncü Lig takımlarından Esenler Erokspor ile TFF 2'nci Lig ekibi Uşakspor, Esenler Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Eray Pazar'ın 72'nci dakikada attığı golle Uşakspor'u 1-0 yendi ve Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Kaynak: DHA
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