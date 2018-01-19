Uşaklılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi için Uşak'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen Uşaklılar, "Cumhurbaşkanı ile görüşme imkanı bulsaydınız kendisine ne söylemek isterdiniz?" sorusuna ilginç cevaplar verdi.

Cumartesi günü Uşak'a gelecek olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00 'de Uşaklılarla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uşak ziyareti öncesi vatandaşlara "Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatınız olsaydı ne söylemek isterdiniz?" diye mikrofon uzatan İHA muhabirleri, ilginç cevaplar aldı.

Bazı vatandaşlar maniler okuyarak esprili cevaplar verdi, bazı vatandaşlar da Uşak'ın ihtiyaçlarını dile getirdi. Ülke gündemini de dile getiren vatandaşlar da oldu. Uşak'ta yaşayan yabancı uyruklu kişiler de yöneltilen mikrofona ilginç cevaplar verirken, Cumhurbaşkanının iyi bir Müslüman ve iyi bir lider olarak gördüklerini dile getirdiler.

20 Ocak Cumartesi günü Uşak Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek olan partisinin 6. Olağan İl Kongresi için gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşaklı vatandaşlarla buluşacak. - UŞAK