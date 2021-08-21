Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Avrupa şampiyonu oldu
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Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Avrupa şampiyonu oldu

Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Avrupa şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonasında şampiyon oldu.

Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonasında şampiyon oldu.

Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Avrupa Karete Şampiyonası'nda mücadele eden Süleyman Aydemir, İlk turda Polonyalı Krystian Krajnik'i bitime 29 saniye kala 9-0 teknik üstünlükle yenen Aydemir, ikinci turda Letonyalı Druva Martins'i 5-0 hakem kararıyla geçti. Çeyrek finaldeki rakibi Avusturyalı Armin Selimovic maça çıkmayınca otomatikman son dörde kalan Aydemir, yarı final maçında Vladislav Vakarelov'u 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Hollandalı sporcu Ricardo Fraken'i 6-1 gibi üstün bir skorla yenen Uşaklı sporcu Aydemir, kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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