Uşaklı imam yüzlerce yıllık sanatı deriye işleterek yaşatıyor Uşak'ta din görevlisi Ahmet Mert, üniversite eğitimi sırasında öğrendiği hat sanatını deriye işliyor.

Uşak'ta din görevlisi Ahmet Mert, üniversite eğitimi sırasında öğrendiği hat sanatını deriye işliyor. Camilerin kapalı olmasından dolayı gününün büyük kısmını evinde kurduğu atölyesinde geçiren Mert, 100 yıllık sanatı yaşatmaya çalışıyor.

Ulubey ilçesinde yaşayan bir çocuk babası 41 yaşındaki Ahmet Mert, üniversite yıllarında seramik, çini, ahşap, duvar süslemesi, tezhip gibi pek çok alanda eğitim gördü. Bu alanlar içerisinden hat sanatını seçen Mert, 18 yıldır ustası olduğu hat sanatını gerçek deriye işliyor. Aynı zamanda Ulubey ilçesindeki Ulu Cami'de imamlık yapan Mert, ham deriler üzerine genellikle Kur'an lafzı ve hadisler işliyor. Hummalı çalışma sonucu ortaya çıkan eserlerin kendisine huzur verdiğini belirten Mert, sanatını kar amacı gütmeden yapıyor. Camilerin cemaate kapalı olması nedeniyle camiye Kur'an-ı Kerim okumaya giden Mert, evindeyken ise zamanının büyük kısmını sanatına ayırıyor.

"Yetenek kurslarına yazıldım"

İmamlık görevine 8 yıl önce başladığını dile getiren Ahmet Mert, imamlıktan önce desinatörlük (desen çizici) yaptığını ve desen işleme yeteneğinin buradan kaynaklandığını belirtti. Mert, hat sanatına başlama hikayesini ise şöyle anlattı:

"Yetenek kurslarına yazıldım. Oradaki kurslarda da belirli üniversitelerin yetenek sınavlarına başvurdum. Bu arada Gazi Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretmenliği Bölümünü kazanıp, orada üniversite hayatıma başladım. Bölümümden dolayı el sanatları ile ilgili bütün alanları gördük sayılır. Tabii burada bana deri cazip geldi. Ben de deri çalışmalarına imam olduktan sonra devam ettim."

"Yaptığım iş zahmetli ama seviyorum"

Mert, hat sanatını deriye işlerken sabırla yaptığını ve manevi huzura ulaştığını kaydetti. İnsanların yeteneğini duyduklarında şaşırdığını dile getiren Mert, tablolarından yakın çevresine hediye ettiğini belirterek, "Normalde bir imam portföyü vardır ya. İnsanlar bizlerin böyle çalışmalarla uğraştığını duyduklarında biraz şaşırıyorlar. Bu yaptığımız çalışmalar ham deri olduğu için biraz zahmetli ve maliyetli ve bulması da biraz zor. Maliyetli de olsa biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Biraz da stresimizi, yorgunluğumuzu atmak için uğraşıyoruz, iyi geliyor" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA