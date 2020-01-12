Uşaklı fotoğraf sanatçıları, Demircili ustaları objektiflerine taşıdı

12.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:44

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyeleri, Manisa'nın Demirci ilçesinde zanaatkar ve ustalarla tarihi mekanları fotoğraflarına taşıdı.

Uşak'ta 2011 yılında kurulan Uşak Fotoğraf Sanatçıları derneği 15 günde bir Türkiye'nin farklı il ve ilçelerini ziyaret ederek yörenin tarihi güzelliklerini, sanatlarını ve ustalarını çekerek ölümsüzleştiriyor.

Demirci'yi de ziyaret eden 5 fotoğrafçı, ilçedeki semerci ustası, çancı, el halı ustalarıyla köylü pazarı ve tarihi mekanları gezdi.

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Ufuk Turpcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ustalarını işlerinin başında görebilme imkanı nedeniyle ilçeye geldiklerini anlattı.

İlçenin doğal güzellikleriyle de dikkat çektiğini aktaran Turpcan, "Türkiye'de profesyonel anlamda fotoğraf çeken herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Burada çektiğimiz görselleri yıl içerisinde Uşak'ta yağacağımız fotoğraf sergisinde sergileyeceğiz " dedi.

Kaynak: AA