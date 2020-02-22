Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2)
Haberler » Güncel » Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2) - Haber

Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2)

YOL KAPATILDIAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alarak, yolu trafiğe kapattı.

22.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:18
Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2)

YOL KAPATILDI

Afyonkarahisar'ın ilçesini 'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alarak, yolu trafiğe kapattı. Ulaşıma Emirhisar köyü ayrımından Alagöz, Arızlar, Çepni köyleri üzerinden Hocalar ilçesine çıkışı sağlanarak izin veriliyor. Karayolları ve DSİ ekibi ise yolda tamirat çalışmasını sürdürüyor. Çalışma tamamlandıktan sonra yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler