"Uşak yeşil üretimin başkenti olacak"

Dünyadaki ekonomi trendinin yeşil ekonomiye doğru gittiğini söyleyen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, "Biz de Uşak olarak ülkemizin karbon ayak izini azaltıyoruz ve Yeşil OSB vizyonuyla dünyadaki ekonomik trende hazır olmak istiyoruz" dedi.

Dünyadaki ekonomi trendinin yeşil ekonomiye doğru gittiğini söyleyen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, "Biz de Uşak olarak ülkemizin karbon ayak izini azaltıyoruz ve Yeşil OSB vizyonuyla dünyadaki ekonomik trende hazır olmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, Türkiye'de düne kadar geri dönüşümün çöp olarak bilindiğini ama son yıllarda bütün dünyada trendin değişmeye başladığını söyledi. Kandemir, TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi'nin kurulmasının da Türkiye'nin bu konuya verdiği önemi ortaya koyduğunu belirtti.

G7 Zirvesi'nde dünyanın en büyük 32 moda firmasının, geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı sözü verdiğini hatırlatan Kandemir, "Düne kadar geri dönüşümün önemini bilen yoktu. Ama dünyada trend değişti ve artık büyük markalar geri dönüştürülmüş ham maddeleri talep ediyorlar. Uşak da Türkiye'deki tekstil geri dönüşümünün yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Uşak'ı Türkiye adına dünyanın geri dönüşüm marka şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz" dedi.

Oda olarak pandemi sonrası için dijitalleşme ve yeşil mutabakatı gündeme alacaklarını belirten Kandemir, "Bugün Uşak olarak bizim ülke sanayisinde gerek karbon ayak izinin azaltılmasında, gerek de emisyon salınımındaki katkılarımız inkar edilemez. Bölgemizde bulunan OSB'lerin genişleme alanı var. Buranın yeşil OSB olmasını istiyoruz ve bakanlıktan bu konuda destek bekliyoruz. Artık dünyada kaynaklar tükeniyor ve dünya ekonomisi de buna göre değişiyor. Gelecekte Avrupa'da Türkiye'den mal ithal ettiğinde karbon ayak izi ve emisyon değerlerine bakacak ve kriterlere uymuyorsanız ürününüzü almayacak. Bu geleceğe hazırlanmamız gerektiği kanaatindeyim. Uşak bu açıdan çok şanslı bir kent ve alt yapımız mevcut" diye konuştu.

"Uşak'ta günlük bin 500 ton civarında tekstil atığı değerlendiriliyor"

Bir kilogram renkli kumaş elde edebilmek için 10 bin litre su harcandığını hatırlatan Kandemir, "İş sadece su ile bitmiyor. O ham maddeyi ürün aşamasına getirinceye kadar işliyorsunuz, boyuyorsunuz, mamul haline getirip bir de bertaraf etmeniz gerekiyor. Bu esnada harcadığınız işgücü, enerji ve çevre kirliliği hem ülkemiz için hem de doğa için ciddi maliyet oluşturuyor. Bunların hiçbirini yapmadan, tarlasız pamuk, koyunsuz yün elde ediyorsunuz ve bunu yaparken de istihdama, ekonomiye, çevreye katkı yapıyorsunuz. Bugün Türkiye'nin pamuk üretimi 600 bin ton civarında, yaklaşık bir milyon 100 bin ton civarında ithalat var. Bugün Uşak'ta günlük bin 400 ila bin 500 ton civarında tekstil atığı değerlendiriliyor. Bunu seneye vurduğunuz da 500 bin ton civarına tekabül ediyor. Bunun cari açığa katkısını da hesap edin. Bu müthiş bir iş. Biz bir nevi çöpten cari açık kapatıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı