Uşak yangın son dakika! Uşak'ta yangın var mı? Uşak'ta devam eden yangın var mı? Son Dakika-Uşak'ta yangın mı var?
Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınlar sonrası birçok ilde yangın olup, olmadığı ile ilgili vatandaşlar tarafından arama yapılmakta. Yangın haberlerinin ilk gelmeye başladığı şehirler arasında yer alan Uşak en çok merak edilen iller arasında yer almakta. Peki, Uşak'ta devam eden yangın var mı? Uşak yangın son dakika! Uşak'ta yangın var mı?
Peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından birçok ilde yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Bu bağlamda en çok merak edilen iller arasında yangın haberlerinin ilk günlerinde ismini sıkça duyduğumuz Uşak yer almakta. Uşak'taki yangın haberleriyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
UŞAK'TA YANGIN VAR MI?
Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri yoğun müdahale uygulamış ve yerleşim yerine yakın alanda başlayan yangını 3 gün önce kontrol altına almıştı. Uşak'ta şuan için devam eden bir yangın bulunmamakta.