Uşak ve Kütahya'da FETÖ operasyonu
Uşak ve Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 eski polis, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.
23.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:43
Uşak ve Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 eski polis, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Uşak ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilen 3 polis memuru Uşak'ta, yine meslekten ihraç edilen 1 polis memuru da Kütahya'da gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA