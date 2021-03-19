Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

19.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:04
Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak'ın Eşme ilçesi ve Denizli'nin Çivril ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün, Uşak Eşme ilçesinde ve Denizli'nin Çivril ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 146 mermi, 11 tabanca şarjörü, tabancalara ait parçalar, 1 dedektör, 9 sikke ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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