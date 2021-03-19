Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak'ın Eşme ilçesi ve Denizli'nin Çivril ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dün, Uşak Eşme ilçesinde ve Denizli'nin Çivril ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 146 mermi, 11 tabanca şarjörü, tabancalara ait parçalar, 1 dedektör, 9 sikke ele geçirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık