Uşak Valisi Salim Demir; "Ülkemiz, Milletimiz, Devletimiz Bizden Hizmet Bekliyor"

Uşak'ın yeni Valisi Salim Demir İl Genel Meclisi'nin 2017 yılı Temmuz ayı 3. oturumuna katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Demir yöneticilerin görevlerinde iddialı olmaları gerektiğini vurguladı. Vali Demir; "Çünkü ülkemiz, milletimiz, devletimiz bizden hizmet bekliyor, bu hizmeti yapmak için de normal seyrinde bir çalışmayla bunların olmayacağını hepimizin kabul etmesi lazım." dedi.



Uşak'ta kendinden önceki valilerle beraber çok güzel hizmetler yapıldığını ve bundan dolayı memnuniyeti dile getiren Vali Demir konuşmasının başında şu ifadeleri kullandı; "Biz bundan önceki bulunduğumuz yerlerde ve bugünden itibaren de burada devlete ve millete hizmet etmekte yarış halinde çalışmaya başlayacağız. Dolayısıyla il genel meclislerimiz son dönemde değişen yasal düzenlemelerle şu anda mevcut olduğumuz yapısına kavuştu. Ancak Ankara'dan gelmiş olan bir bürokrat olarak takvimi her ne kadar belli değilse de 30 büyük şehirle beraber mevcut olan diğer 51 şehrimizin hukuki yapılanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu konularda da önemli gelişmeler olacağını ancak takvimi belli olmayan gelişmeler olacağını da ifade etmek istiyorum. Vilayetlerin ve illerin bir anlamda hükmü şahsiyetini temsil eden bir yerde yerel parlamento olan il genel meclisleri gerçekten değerli ve önemlidir. Bu değer ve önemin bilinerek yapılan hizmetlerin de mutlaka ve mutlaka illere,vilayetlere ve oralarda yaşayan insanlara çok ciddi katkılar sağlayacağını da biliyorum" dedi.



"Hiçbir zaman oy çokluğuyla karar almamış bir idari amirim"



Hiçbir zaman oy çokluğuyla karar almamış bir idari amir olduğunu hatırlatan Vali Demir kolektif akla verdiği öneme değindi. Vali Demir; "Bundan neyi kastediyorum? Biz doğruyu arıyoruz bir Hakk'ı arıyoruz.Biz uygun olanın toplumun yararına olanın yapılması taraftarı olan bir idareciyiz. Dolayısıyla bizim de mutlaka fikirlerimiz olacaktır ancak ifade edilen fikirlerin toplumun yararına olacağına inanıyorsak mutlaka biz o tarafta oluruz ve bulunduğumuz gruplarda bulunduğumuz topluluklarda, başkanı olduğumuz yerlerde 30 yıldır hep böyle hizmet etmeye devam ettik, burada da bunu sizlerle beraber başaracağıma inanıyorum." şekliden konuştu.



"İddiamızı hayata geçirmek ancak gayret ile olur"



Vali Demir, konuşmasının son bölümünde Uşak'ın gelişmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Ben genel olarak Uşak'ı tanığım kadar birkaç şey söylemek istiyorum. Malum hepinizin bildiği gibi Uşak'ımız ilkler şehri olarak anılıyor, aşıklar diyarı olarak anılıyor ve bana göre de köklü bir vilayet kültürünün olduğu bir il, 1953 yılından beri vilayet olan bir ilimiz. Bu anlamda hepimiz şanslıyız çünkü çok meşhur bir söz vardır derler ki;"Engez yapar el öğünür" derler, dolayısıyla eğer altyapımız güçlü olursa, alt yapıdan kastım insan unsuru da var bunu içinde, birlik, beraberlik, el birliği, güç birliği ve gönül birliği olursa her zaman bize iyi bir engez olarak hizmet eder. Bunu zaten başarmamız gerekiyor. Niye başarmamız gerekiyor? Çünkü biz hepimiz, sizler ve bizler hizmete talip olmuşuz onun için buralar gelmişiz. Ben her zaman onu söylerim, kim olursak olalım bu ülkenin bu milletin hizmetinde olan kişiler olarak, ister seçilmiş olalım ister atanmış olalım, iddia olmak zorundayız. Çünkü ülkemiz, milletimiz, devletimiz bizden hizmet bekliyor, bu hizmeti yapmak için de normal seyrinde bir çalışmayla bunların olmayacağını hepimizin kabul etmesi lazım. Eğer iddialı olarak yani ben Türkiye'de ki 81 ilden en iyisi en azından ilk 10'da olma konusunda iddialı olmalıyız. Uşak ili olarak il genel meclisi olarak bu iddiamızı hayata geçirmek ancak gayret ile olur. Yoksa şunu da söyleyelim hiçbir şey tesadüf değildir, başarı da tesadüf değildir."



Vali Demir daha sonra mecliste grubu bulunan partileri odalarında ziyaret etti. - UŞAK