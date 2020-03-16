Uşak Valisi Kocabıyık'tan cirit sahaları talimatı Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Murat Dağı eteklerindeki Abdiler Yaylası'nda "kara cirit" olarak da adlandırılan "kuralsız cirit" müsabakalarının yapıldığı 3 alanın, düzenlenmesi talimatını verdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Murat Dağı eteklerindeki Abdiler Yaylası'nda "kara cirit" olarak da adlandırılan "kuralsız cirit" müsabakalarının yapıldığı 3 alanın, düzenlenmesi talimatını verdi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Funda Kocabıyık, Abdiler Yaylası'ndaki müsabakaları izledi.

Bölgede bulunan 3 cirit sahasının düzenlenmesi için talimat veren Vali Funda Kocabıyık, "İlimizin dağ köylerinde hafta sonlarının vazgeçilmezi haline gelen, yüzlerce yıldır bu toprakların öz kültüründe barındırdığı 'kuralsız cirit' müsabakası oldukça heyecanlıydı. Sporcularımızın cirit sahaları ile ilgili taleplerini en kısa sürede yerine getireceğiz." dedi.

Uşak'ta 30'un üzerinde cirit kulübü bulunduğunu, bu kulüplerde 500'ün üzerinde cirit atı olduğunu belirten Vali Funda Kocabıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Köylerde çocuklar, küçük yaştan itibaren at binmeye ve cirit oynamaya başlıyor. Türkiye'de bu kadar yaygın şekilde cirit oynanan birkaç ilimiz var. Bu kültürel değerimizi korumak gelecek nesillere ulaştırmak için çaba harcıyoruz. Cirit müsabakaları sadece sportif bir faaliyet değil, aynı zamanda komşuluk, akrabalık ilişkilerini güçlendiren, vatandaşlarımız arasında arkadaşlık bağları kurulmasına yardımcı olan yaşamsal bir alan. O yüzden bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmak, kültürümüzü yaşatmak zorundayız. Ata sporu ciridi yaşatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Kaynak: AA