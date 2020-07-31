Uşak Valisi Kocabıyık, şehit aileleriyle bayramlaştı Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit düşen polis Mehmet Çetin'in ailesini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, ardından şehit polis memuru Nazım Tuncer'in Banaz ilçesindeki yakınlarıyla bayramlaştı.

Kocabıyık, son olarak Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesiyle bir araya geldi.

Şehit aileleriyle sohbet eden Kocabıyık, onlara sabır diledi ve bayramlarını kutladı.

Vali Kocabıyık'a, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut Kılıç, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve İl Müftüsü Kazım Güzel de eşlik etti.

Kaynak: AA