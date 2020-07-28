Uşak Valisi Kocabıyık, hayvan ölümlerini azaltmayı hedefleyen projelerin tanıtımına katıldı
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Uşak Valisi Kocabıyık, hayvan ölümlerini azaltmayı hedefleyen projelerin tanıtımına katıldı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hayvan ölümlerini azaltmayı hedefleyen iki projenin tanıtımına ilişkin düzenlenen programa katıldı.

Uşak Valisi Kocabıyık, hayvan ölümlerini azaltmayı hedefleyen projelerin tanıtımına katıldı
28.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:02

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hayvan ölümlerini azaltmayı hedefleyen iki projenin tanıtımına ilişkin düzenlenen programa katıldı.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından sağlanan 161 bin liralık destekle hayata geçirilen "Kolostrum Analiz Projesi" ile "Uşak Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Veteriner Epidemiyoloji ve Mihrak Araştırma Araç Projesi" için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde program düzenlendi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yetkililerden bilgi aldı.

Kocabıyık, yaptığı açıklamada, "Kolostrum Analiz Projesi" ile buzağı ölümlerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin hastalık bulunmayan işletmelerdeki kaliteli ağız sütünü alarak uygun şartlarda depolayacaklarını aktaran Kocabıyık, "Bu süt vatandaşlarımızın elindeki yeni doğan buzağılara ulaştırılacak. Böylelikle pasif transfer yetmezliği sonucu oluşan buzağı ölümlerinin önüne geçilmiş olacak." dedi.

Kocabıyık, projeden kentte büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan tüm işletmelerin faydalanacağını söyledi.

Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıklara erken müdahale etmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Uşak Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Veteriner Epidemiyoloji ve Mihrak Araştırma Araç Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyleyen Kocabıyık, "Aracımız salgınla mücadelede her türlü donanıma sahip bir araç oluşturuldu. Oluşturulan ani müdahale aracı hastalık ihbarı geldiğinde uzman ekiplerle en kısa sürede bölgeye ulaşacak. Hastalıklarla ilgili gerekli muayeneler ve her türlü dezenfeksiyon işlemi yapılacak." diye konuştu.

Kocabıyık, açıklamalarının ardından Kolostrum Analiz Projesi kapsamında sütlerin depolanacağı alanı ziyaret edip, ani müdahale aracında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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