Uşak Valisi Funda Kocabıyık, pazar yerlerinde incelemede bulundu Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla düzenlemelerin yapıldığı Kemalöz ve Sigorta pazarlarını gezdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla düzenlemelerin yapıldığı Kemalöz ve Sigorta pazarlarını gezdi.

Vali Funda Kocabıyık, burada yaptığı açıklamada, yapılan düzenlemelerle, vatandaşlara güvenli alışveriş yapma imkanı sunduklarını söyledi.

İl genelinde vatandaşların taze sebze ve meyve olmak üzere hiçbir gıda maddesine ulaşmakta sıkıntı yaşamadığını belirten Vali Funda Kocabıyık, daha sonra Atapark ve çevresinde denetim yaptı.

Vali Kocabıyık, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda il genelinde park, mesire ve piknik alanlarının kapatıldığını, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde son günlerde sakinlik yaşandığını ifade etti.

Vatandaşların alınan tedbirlere uymasını isteyen Vali Funda Kocabıyık, "Kovid-19 tedbirlerini sürekli olarak değerlendiriyoruz. İl genelinde tüm olumsuzluklara hazırlıklıyız. Koordinasyon içinde süreci takip ediyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin ilimize gelişiyle ilgili düzenlemelerimizi yaptık. Tarımsal üretimi hiçbir şekilde aksatmadan salgının yayılmasına izin vermeyeceğiz. Milletimizin sağlığı ve refahı için tüm tedbirleri aldığımızın bilinmesini istiyorum." dedi.

Kaynak: AA