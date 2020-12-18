Uşak Valisi Funda Kocabıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Kocabıyık, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy verdi.

Vali Funda Kocabıyık, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyleyen Kocabıyık, "Seçim yapmakta oldukça zorlandım. Hem haber içeriği anlamında, hem de sanatsal anlamda oldukça iyi fotoğraflar. İçerdikleri mesaj açısından da çok iyi. Anadolu Ajansını bu anlamda tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık