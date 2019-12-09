Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:46

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflara oy kullandı.

Vali Kocabıyık, "haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "Spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA çalışanlarını tebrik eden Vali Funda Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Her biri, birbirinden güçlü fotoğraflar. Beni en çok etkileyen fotoğrafları seçtim. Diyarbakırlı annelerin feryadı, ilk günden itibaren beni çok etkiliyor. Onları çok iyi anlıyorum çünkü ben de bir anneyim. Bu yüzden oyumu o fotoğraftan yana kullandım. Yaşam kategorisinde Suriye'deki iç savaşta bacağını kaybeden bir babanın engelli oğluyla aynı karede yer aldığı fotoğraf çok etkileyici. Spor kategorisinde ise Şahika Ercümen'in dünya rekoru sırasında asker selamı verirken çekilen fotoğrafı, Türk kadınlarının ne kadar güçlü olduğu gösteriyor. Bu nedenle oyumu o fotoğraftan yana kullandım."

Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Funda Kocabıyık, AA çalışanlarına başarı diledi.

Kaynak: AA