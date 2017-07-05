Uşak Valisi Demir Açıklaması

Uşak Valisi Salim Demir, vatandaşa sunalan hizmetler konusunda Uşak'ın ilk 10 il arasında yer alması için gayret göstereceklerini söyledi.



Vali Demir, İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Uşak Valiliği görevine atanması sebebiyle Uşak halkına hizmet edecek olmaktan onur duyduğunu ifade etti.



Vatandaşların beklentilerinin en iyi şekilde hizmetle karşılanması gerektiğini belirten Demir, şöyle konuştu:



"Hepimizin hedefleri olmalı, bu hedefe giden yolda, kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmalı, proje ve hedeflerimize ulaşmak için titiz bir şekilde özveriyle çalışmalıyız. Yaptığımız işlerin kalıcı ve köklü olmasını istiyorsanız, yapılacak işten faydalanacak, etkilenecek insanları o işin içine dahil etmelisiniz. Bu sebeple insanlarımızın ne istediğini en iyi şekilde öğrenmeli onların da bu vesile ile yapılan işi sahiplenmesini sağlamalısınız."



İl Genel Meclisinin ilde ihtiyaç duyulan ne varsa karar alınan ve uygulanan yer olduğunu ifade eden Demir, 360 bin kişinin İl Genel Meclisi üyelerinden sadece hizmet beklediğini belirtti.



Demir, "Uşak'ın, vatandaşa sunulan hizmetlerde Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer alması için gayret içerisinde olmalıyız. 2017'nin dolu dolu geçeceği ve vatandaşımızın beklentilerinin en iyi şekilde karşılanacağından eminim. İlimizin köyleriyle kalkınması, gelişmesi istikametinde, faaliyetlerinize destek noktasında bilgi, tecrübe ve gücümle sizlerin yanındayım." dedi.



Vali Demir, toplantının ardından meclis üyelerini grup odalarını ziyaret etti.