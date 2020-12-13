Uşak Valiliğinden doğal gaz kesintisi açıklaması
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Uşak Valiliğinden doğal gaz kesintisi açıklaması

13.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:12
Uşak Valiliğinden doğal gaz kesintisi açıklaması

Uşak'ta yaşanan doğal gaz kesintisinin sabah saatlerinde doğal gaz ana hattında meydana gelen hasardan kaynaklandığı bildirildi.

Uşak'ta yaşanan doğal gaz kesintisinin sabah saatlerinde doğal gaz ana hattında meydana gelen hasardan kaynaklandığı bildirildi.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde doğal gaz ana çelik hattında arızanın oluştuğu belirtilerek, "Bu sebeple ilimizde doğal gaz kesintisi yaşanmaktadır. Sorunu en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla tamir çalışmaları başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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