Uşak Valiliği, Söğüt'te Uşaklı yörükleri temsil edecek

05.09.2019 17:24

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Uşaklı yörükleri temsil edeceklerini bildirdi.

Vali Funda Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada 6- 8 Eylül'de Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilecek olan 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Uşaklı yörükleri temsil için valilik olarak çadır kuracaklarını kaydetti.

Yörük kültürü ve geleneklerinin genç nesillere aktarılmasına katkı sağlamak için Söğüt'te olacaklarını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Türk milleti, var olduğu günden bugüne dünyanın farklı coğrafyalarında bulunmuş, kültürü ve medeniyeti ile birçok medeniyete tesir etmiş köklü ve asil bir millettir. Miras aldığımız yörüklük kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İl genelinde yörüklerin yaşam alanları ile ilgili çalışmalar yürüttükleri ifade eden Vali Funda Kocabıyık şunları kaydetti:

"Hakim olduğu bölgelerde adaletin ve güvenin tesis edilmesi için mücadele veren, mazlum milletlerin hamiliğini üstlenen yörüklük ruhu, Türk milletinin ruhunu şekillendiren önemli bir unsurdur. Yörüklük, yüzyıllardır Türk kültüründe önemli yere sahip olan ve günümüzde de devam eden bir yaşayış biçimidir. Bağımsızlıklarına düşkün, devletine sıkı sıkıya bağlı yörüklerimiz, yerleştikleri yerde geldikleri yeri, aldıkları terbiyeyi unutmayarak Anadolu'ya ve Türklüğe bağlılıklarını göstermişlerdir.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüyerek göç yoluna tanıklık etmemizin ardından yörük dernekleri temsilcileri bizleri ziyaret ederek Söğüt'teki etkinliğe davet ettiler. Bu çerçevede 738.'si kutlanan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde Uşak yörüklerini temsili için Valilik olarak çadır kuruyoruz. Burada Uşak kültürünü, Uşaklı yörüklerinin yaşam tarzını yansıtmaya çalışacağız. Anma etkinlikleri ve şenliklerde Uşaklı yörüklerin de yer alması için destek veren başta Bilecik Valisi Sayın Bilal Şentürk'e, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk ve Belediye Başkanı İsmet Sever'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA