Uşak Ünivesitesi'nde tekstil tasarım alanında 3D stüdyo kurulacak

Türkiye'de alanında ilk ve tek olan Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Tasarım Merkezi'nde özellikle numune üretimi için 3D ürün tasarım stüdyosu kuracak.

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinden konuyla ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Saniye Çiğdem Koçak, merkezin, tekstil alanında 3D ürün tasarımı, sanat ve zanaattan yola çıkarak yerel kimlikli ürün tasarımı, Ar-Ge faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri gibi konularda destek verdiğini söyledi.

Tasarım Merkezi, tekstil alanında 3D ürün tasarım stüdyosu kuracaklarını kaydeden Dr. Koçak, konuyla ilgili şunları söyledi:

"21. yüzyılın en büyük çevre sorunlarından biri temiz su kaynaklarının tüketilmesi, tatlı su kaynaklarının kuruması veya sanayi atıkları nedeniyle temiz su kaynaklarının kirletilmesidir. Bu anlamda tekstil sektörü çevreyi olumsuz etkileyen sektörlerden birisidir ve ülkemizde tekstil üretiminde dünyanın tartışmasız lider ülkelerinin başında gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz sanayicileri tarafından Endüstri 4.0 çok iyi anlaşılmalı ve tekstilde gerekli dijital dönüşüm sağlanarak numune üretiminde 3D teknolojisi yakalanmalıdır. Yakalanan 3D teknolojisi ile ihracatta ürün tasarımı ve servisi hızlanacak, maliyet düşecek ve kaynaklar minimumda tüketilerek ülke ekonomisine ve dünyamızın eko-sistemine büyük katkı sağlanacaktır."

3D tasarım teknolojisi maliyetleri düşürecek

Dünyadaki büyük marka üreticileri numune ürün için büyük maliyetlere katlanmak istemediklerini ve 3D tasarım teknolojisinin kendilerini bu maliyetten kurtaracağını düşündüklerini kaydeden Dr. Koçak, "Numune ürün süreci bir ürünün tasarlanması, kalıbının hazırlanması, tasarıma uygun kumaş ve aksesuarlarının seçilmesi ve dikilmesi, maliyet hesapları aşamalarıdır. Bunca aşamadan sonra ürün yurtdışına gönderilip onay istenmektedir. Yurt dışında ürünün farklı renklere, farklı kumaşlara, farklı şekilsel değişikliklere, farklı dikiş şekillerine uyarlanması istenebilmektedir. Böylece istenilen değişikler uyarınca ürün yeniden yapılmaktadır. Bu talepler büyük zaman kayıplarına, malzeme israfına ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Oysa 3D giysi yazılımları teknik altyapısı ile dakikalar içinde giyside istenilen değişiklik dünyanın her yerine gönderilebilmektedir" dedi.

Yeniden numune üretimi israflarını ve dolayısı ile dünyaya zarar veren yanlış kaynak kullanımını önlemek ve çevreyi kurtarmak için tekstilde dijitalleşme ve ürün tasarımının çok iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Dr. Koçak, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığındaki Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin, tekstil alanında 3D ürün tasarım stüdyosu kurmayı hedeflediğini belirtti.

"Tekstil alanında 3D ürün tasarım stüdyosu kurma çalışmalarımız devam ediyor"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise DTS Tasarım Merkezi'nin kurulduğu günden itibaren bölgedeki sanayi kuruluşlarına yüksek katma değerli ürün tasarım desteği sağlamaya başladığını belirtti. Tasarım merkezinde sanayi ile senkronize olarak istihdamı arttırmaya ve ithalatı azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyleyen Rektör Savaş, 2016 yılında açıklanan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması projesi kapsamında Uşak Üniversitesi'nin bölgenin 3 önemli sanayi dalı olan deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite seçildiğini hatırlatarak, bu amaçla sanayi kuruluşlarına yüksek katma değerli ürün tasarım desteği sağlamak için DTS Tasarım Merkezi'nin kurulduğunu ifade etti. Savaş, "Şu an tekstil alanında 3D ürün tasarım stüdyosu kurma çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de ilk ve tek olan DTS Tasarım Merkezimizde özveriyle çalışan öğretim elemanlarımıza, işbirliği içinde olduğumuz sanayi kuruluşlarına ve iş insanlarına teşekkür ediyorum. El birliği ile Uşak'ı tasarım merkezi haline getireceğiz"dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA