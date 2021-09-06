Uşak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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Uşak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Uşak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak Üniversitesinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olmaya hak kazanan 6 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Uşak Üniversitesinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olmaya hak kazanan 6 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üniversitedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, öğrenmenin yaşam boyu devam ettiğini söyledi.

Her gün yeni bir şeyler öğrenildiğini kaydeden Güneş, "Yaş ilerledikçe ne kadar çok şey bilmediğimizin farkına varıyoruz. Bundan sonra inşallah sizin öğrenim hayatınız meslek hayatınızla devam edecektir. Ülkemize, vatanımıza, milletimize faydalı insanlar olacağınızdan hiçbir kuşkumuz yok. Ben gençlerimize sonuna kadar güveniyorum." dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 6 bin mezun verdiklerini dile getirdi.

Salgın döneminde öğrencilerin okullarından uzak kaldığını aktaran Savaş, şöyle konuştu:

"Sizler mezun olduktan sonra da yaşamınız boyunca üniversitemizin temsilcileri olmaya devam edeceksiniz. En büyük dileğim, sizlerin yeniliklere açık, sürekli öğrenmeye istekli, araştıran ver sorgulayan, ülkemizin sorunlarına karşı duyarlı, sorun çözme yeteneği olan, demokrasiye, hukuka ve insan haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, erdemli, sağduyulu kişiler olarak vatanımıza, milletimize ve insanlığımıza hizmet etmenizdir."

Üniversiteyi birinci olarak tamamlayan Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Raziye Akarca ise "Yeniliklere açık, araştıran ve sorgulayan, ülke sorunlarına karşı duyarlı, sorun çözme yeteneğine sahip, demokrasiye, hukuka ve insan haklarına saygılı, tarih ve medeniyet bilincine sahip bireyler olarak devletimize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteyi derece ile bitiren öğrencilere protokol üyeleri tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

Daha sonra öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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