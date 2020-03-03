Uşak Üniversitesinde İdlib şehitleri için indirilen hatimlerin duası yapıldı

03.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:59

Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve öğrencileri bir araya gelerek İdlib'deki hava saldırısında şehit olan askerler için hatim duası gerçekleştirdi.



İdlib'deki hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için tüm Türkiye tek yürek oldu. Uşak Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki H.Z. Fatıma Camisinde kılınan namaz sonrası, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için indirilen hatimlerin duası yapıldı. Duaya, Rektör Yardımcısı Adem Duru, fakülte dekanları, Öğretim Görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Ellerinde Türk bayrağı eşliğinde öğrenciler tarafından okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı.



Yapılan duada milli birlik ve beraberlik duygusu vurgulanırken, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlere acil şifalar dileğinde bulunuldu. - UŞAK

Kaynak: İHA