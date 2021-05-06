Uşak Üniversitesinde 3 yeni bölüm açıldı

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu'nda "Gıda Teknolojisi", "Eczane Hizmetleri" ve "Halı Kilimcilik" bölümleri 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yapacak.

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu'nda "Gıda Teknolojisi", "Eczane Hizmetleri" ve "Halı Kilimcilik" bölümleri 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yapacak.

Eşme Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak bölümlerin açılışının onaylanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da öğrenci kontenjanları onaylandı.

Bölümlere öğrenci alımının 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlayacağını ifade eden Eşme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, kararın herkese hayırlı olmasını diledi.

Bölümlerin Türkiye genelinde tercih edilen bölümler arasında olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, "Gıda Teknolojisi Bölümü'ne 40, Eczane Hizmetleri Bölümü'ne 30 ve Halı Kilimcilik Bölümü'ne 30 öğrenci alınacak. Yeni açılacak bölümlerimizi tercih eden ilk 10 öğrencimize bireysel ve kurumsal katkılarla burs sağlayacağız. Bunun yanında da staj konusunda da öğrencilerimize gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Şentürk, bölümlerin açılması için destek veren Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık