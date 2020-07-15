Uşak Üniversitesinde 15 Temmuz paneli düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uşak Üniversitesinde 15 Temmuz paneli düzenlendi

Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi.

Uşak Üniversitesinde 15 Temmuz paneli düzenlendi
15.07.2020 01:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:27

Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi.

Düzenlenen panelde konuşan Rektör Ekrem Savaş, " O gece ve bu güne kadar, bu topraklar için şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyor, bütün gazilerimize sağlık diliyorum" dedi.

Panel, akşam saatlerinde Uşak Üniversitesi Recep Tayip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi önünde açık havada ve pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşti. Düzenlenen panele Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Rektör Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, moderatör Ali Bektaş, eski İstanbul milletvekili Metin Külünk ve yayın yönetmeni Can Kemal Özer'in yanı sıra 15 Temmuz şehidi İsmail Çetin'in babası Hüseyin Çetin ve seyirciler katıldı. Panel, konukların düzenlenen fotoğraf sergisini gezmesiyle başladı. Düzenlenen sergi gezisinin ardından şehitler için dualar edildi ve 15 Temmuz 2016 gecesine ait görüntüler izlendi. Panelde konuşan Rektör Ekrem Savaş, 15 Temmuz 2016 tarihinde, hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmeye çalışan darbe girişiminin, kahraman halkın cesareti, onurlu direnişi ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini belirtti. Sözlerine devam eden Savaş, "Aziz milletimiz o gece bir demokrasi destanı yazmış, silahlara, tanklara, uçaklara göğsünü germiş, "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır" diyerek, canalrı pahasına vatan savunmasına geçmiş, dünyaya örnek olarak bir dik duruş sergileyerek vatan hainlerine geçit vermemiştir. Millet olarak milli irademizin gücünü, demokrasimizin yıkılmaz duvarlarını, milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını bir kez daha bütün dünyaya göstermiş olduk" dedi.

Etkinlik, Ali Bektaş'ın moderatörlüğünü yaptığı, Metin Külünk ve Can Kemal Özer'in konuk olduğu panelle devam etti. Düzenlenen panel, Rektör Savaş ve Şehit babası Hasan Çetin katılımcılara katılım belgesi verirken Vali Funda Kocabıyık'ın yine katılımcılara plaket vermesiyle son buldu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı Güncel
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı Magazin
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bahçeli'den Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirenlere sert tepki: Hazmedemeyenler aymaz ve ahlaksızlardır
Bahçeli'den Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirenlere sert tepki: Hazmedemeyenler aymaz ve ahlaksızlardır
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ozan Güven Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Ünal Karaman Gökhan Gönül Ali Palabıyık
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Uşak Üniversitesinde 15 Temmuz paneli düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 02:48:55. #1.15#
title