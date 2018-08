Uşak Üniversitesi Yaz Okulları Kapanış Etkinliği

Uşak Üniversitesinde açılan yaz okullarının sona ermesi nedeniyle kapanış etkinliği düzenlendi.

Üniversite bünyesinde açılan tenis, jimnastik, yüzme ve futbol kurslarına katılan toplam 800 öğrenciye Ömer Halis Demir Spor Salonu'nda yapılan etkinlik ile sertifikaları verildi.

Etkinlikte konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş gelecek yıl kursların daha da artacağını söyledi.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Rektör Savaş, "Yaz döneminde 800 öğrenci spor eğitimi aldı. Gençlerimizi her alanda geliştirmek amacındayız. Spor yapan bireylerin yaşamda daha başarılı olduğunu biliyoruz. Bunun için her bireyin bir spor dalıyla uğraşması önemli." dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra kursa katılan öğrenciler gösteri yaptı.