Uşak Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen Uşak Üniversitesi Tanıtım Günleri başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak'taki lise son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ve 10 gün sürecek tanıtım günleri kapsamında Uşak Fen Lisesi, Sivaslı Dursun Yalım Fen Lisesi ve Ulubey Ümmü Baykan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi'ni gezdi.

Öğrenciler Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesini ziyaret ederek, bilgi aldı.

Üniversitede verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde gören öğrenciler, ayrıca üniversite kütüphanesini, spor kompleksini ve Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezini gezdi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, etkinlikle üniversiteyi öğrencilere daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.