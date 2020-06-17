Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, Banaz ve Ulubey'deki projeleri inceledi
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Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, Banaz ve Ulubey'deki projeleri inceledi

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Banaz ve Ulubey ilçelerindeki "doğal yaşam köyü" ve "lavanta bahçeleri" projeleri alanlarında incelemelerde bulundu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, Banaz ve Ulubey'deki projeleri inceledi
17.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:18

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Banaz ve Ulubey ilçelerindeki "doğal yaşam köyü" ve "lavanta bahçeleri" projeleri alanlarında incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Savaş, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi öncülüğünde yürütülen ve Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin iştirakçi olarak yer aldığı "Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" ve "Lavanta Kanyon Tarih Bir Yerde, Uzakta Değil Ulubey'de" projelerinin hayata geçirileceği Banaz ve Ulubey ilçelerine gitti.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Çelen ile lavanta bahçelerini gezerek yetkililerden bilgi alan Savaş, projelerin iştirakçisi olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Projelerle, lavanta başta olmak üzere çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin eğitimlerin verilmesini ve ekim alanlarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini aktaran Savaş, "Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin alanında deneyimli hocalarıyla her iki projeye destek oluyoruz. Başta Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Fatih Çelen olmak üzere fakülte hocalarımız konuyla ilgili çalışıyor. Her iki projenin Uşak'a orta ve uzun vadede yeni sektör ve iş alanı sağlayacağına inanıyorum. Banaz, Ulubey kaymakamlarımıza ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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