Uşak Üniversitesi öğrencileri ''Maske Çöp Değildir'' dedi!

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 4. Sınıf öğrencileri Fadime Kocaağa, Zehra Yayla ve Anar Asgarli '' Maske Çöp Değildir'' projesi.

Projenin amacı maskenin çöp olmadığını, atılan maskelerin virüsü daha çok yaydığını ve atık maskelerin çevreye verdiği zararı önlemek ve halkı bilinçlendirmek için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Yürütülen projede ilk önce açtıkları sosyal medya hesaplarında amaçlarından ve hedeflerinden bahsederek halkı bilinçlendirdiler ve farkındalık yarattılar. Sonrasın da ise maskelerin çöp olmadığını aslından bir tıbbi atık olduğunu o yüzden de atılan maskelerin tıbbi atık kutularına atılması gerektiğini söylediler ve bunun içinde tıbbi atık kutuların olması için maske atık kutuları yaptılar. Yürütülen projede İstanbul Sancaktepe belediyesinin destekleriyle birlikte 28 Mayıs Cuma günü saat: 14.00'da yürüyüş etkinliği düzenlediler. Proje sözlüsü Zehra Yayla atık maskelerin çevreye ve sağlığa verdiği zararı şöyle dile getirdi '' Korona virüs sürecinden önce yıllık ortalama 5 milyon olan maske üretimi, şuanda hafta da 50 milyona kadar çıktı. Bu artış ne yazık ki çevre kirliliğine de neden oluyor.

Özellikle ortak yaşam alanlarında sıkça rastladığımız atıklarını arasına, kullanılmış maskeler de atılmaya başlandı. Maskelerin hafif ve uçabilir olması çevreye yayılmasına da neden oluyor.Çöpe Atılan bu maske atıkları, atıldığı yere virüs bulaştırmaya ve yayılmasının etkisini arttırıyor. Ayrıca çöp toplayıcıları da maske atıklarıyla bire bir maruz kaldığı için bu vatandaşlarımıza virüs bulaşma riski artıyor.

Maskelerimize sahip çıkalım ve virüsün yayılmasına neden olmayalım.

Dünyanın etkisi altında olduğu ve her geçen gün şiddetinin arttığı bu virüsten kurtulmanın bir adımı da temizlikse, maskelerimizi atık kutularına atmalıyız.

Kullanılmış maskeyi normal bir çöp gibi görmemeliyiz. 4 saat kullanıldıktan sonra atılması gereken maskenin saçtığı tehlikenin farkında olalım. Kendimizi ve çevremizdekileri tehlikeye atmayalım.''Dedi. Öğrencilerin bu tarz projelere öncülük edeceklerini ve destek beklediklerini dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler