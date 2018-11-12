Uşak Üniversitesi'ne "Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Merkezi" Kuruluyor

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Şavaş, Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi'ni kuracaklarını söyledi.

Rektör Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesi'nin, bu üç alanı tek çatı altında birleştirecek tasarım merkezini kuracaklarını söyledi.

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Merkezi'nin alanında bir ilk olacağını kaydeden rektör Savaş, bu üç alanda çalışan en başarılı akademisyenleri ve tasarımcıları merkezde bir araya getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Tasarım merkezi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Savaş, deri, tekstil ve seramik alanlarında yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlediklerini ifade etti.

Merkezin bir an önce açılması için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Savaş, şunları bildirdi:

"DTS alanlarının birleştiği nokta olan tasarım konusuna yoğunlaşıyoruz. Marka değeri oluşturacak, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması adına bu yönde ilerleyecek çalışmalar yapmak üzere yol haritamızı oluşturduk.Tasarım merkezi binasının üniversite kampüsü içinde yapımı ile ilgili adımlar atıldı. Ancak bu süreye kadar Uşak Valiliği tarafından restore edilen ve üniversitemize tahsis edilen Uşak'ın tarihi konaklarından Tekeşoğlu Hacı Abdülkadir Konağı ve 2 tarihi Uşak evi şimdilik tasarım merkezi olarak kullanılacak. Tasarım merkezi Türkiye'nin uluslararası rekabette gücünü artıracak çalışma alanı olacak. DTS alanlarında yeni bir soluk getirecek olan merkezde yeni ürünler tasarlayıp sanayicimize prototip olarak sunmayı amaçlıyoruz"