Uşak Üniversitesi'nden bir başarı daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak Üniversitesi'nden bir başarı daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uşak Üniversitesi'nden bir başarı daha

Uşak Üniversitesi, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na damga vurarak, birçok başarıya imza attı.

Uşak Üniversitesi, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na damga vurarak, birçok başarıya imza attı.

Her yıl Nisan ayında düzenlenen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yıl 9. kez organize edilen ve Krona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle internet ortamında düzenlenen karnaval, çevrim içi yayınlar, konserler, ödüllü ve eğlenceli etkinlikleriyle adından söz ettirdi. Türkiye'nin ilk online karnavalı olma özelliğini taşıyan karnaval kapsamında, karnaval korteji için her yıl düzenlenen Karnaval Kostümleri Yarışması'na Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, tasarladıkları kostümlerle damgasını vurdu. Modacı Ümit Temurçin'in koordinatörlüğünde düzenlenen ve dünyada yaşanan deprem, kuraklık, salgın ve doğal felaketleri konu alan Doğanın Sesi temalı kostüm tasarımı yarışmasında, Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Hasan Mert Pehlivan ikincilik ödülü kazanırken, Vusala Hajiyeva ve Semih Çakar ilk on finalist arasında yer alarak, büyük bir başarıya imza attı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada tasarım konusunda iddialı bir üniversite olduklarını aktaran Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarını kapsayan tek tasarım merkezine sahip olduklarını belirterek, "Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya sloganıyla çıkılan yolda, büyük başarılar elde ediyoruz. Gerek DTS Tasarım Merkezimizin tasarımlarının, kamu kurumlarının kıyafetlerinde ve büyük firmaların kataloglarında yerini alması, gerekse tasarım yapan öğrencilerimizin katıldıkları etkinliklerde başarılı çalışmalara imza atmasıyla, tasarım konusundaki iddiamızı göstermiş oluyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemizin Moda Tasarım Bölümü öğrencilerini tekrar tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin aldıkları ödül ve başarılarla gururlanıyoruz. Üniversite olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - UŞAK

Uşak Üniversitesi'nden bir başarı daha
Uşak Üniversitesi'nden bir başarı daha
Uşak Üniversitesi'nden bir başarı daha
Uşak Üniversitesi'nden bir başarı daha
Uşak Üniversitesi'nden bir başarı daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Türker Ertürk Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uşak Üniversitesi'nden bir başarı daha
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:59:03. #1.16#

title