Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
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Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı Uşak Üniversitesi, pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem mezun olmalarına rağmen tören yapılmayan öğrencilere bugün mezuniyet töreni düzenledi.

Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

UŞAK - Uşak Üniversitesi, pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem mezun olmalarına rağmen tören yapılmayan öğrencilere bugün mezuniyet töreni düzenledi. Törende konuşan Rektör Savaş, bugünün öğrenciler için bir son olduğu kadar yeni bir başlangıç da olduğunu söyledi.

Uşak Üniversitesi kongre merkezinde düzenlenen programa AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı. Program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve sonrasında üniversiteyi anlatan kısa bir film yayımlandı. Yayımlanan filmden sonra üniversiteyi birincilikle tamamlayan Sosyal Hizmet Bölüm öğrencisi Raziye Akarca, üniversite ailesinin bir parçası olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu ailenin kendilerine kazandırdığı donanım, tecrübe ve değerlerin vatan ve millet için hizmet ederken en büyük yardımcıları olacağını belirten Akarca, "Araştıran ve sorgulayan, ülke sorunlarına karşı duyarlı, sorun çözme yeteneğine sahip. Demokrasiye, hukuka ve insan haklarına saygılı bir şekilde devletimize ve milletimize karşı gece gündüz demeden çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Akarca'dan sonra kürsüye gelerek konuşan Rektör Ekrem Savaş, bugünün öğrenciler için bir son olmasıyla birlikte yeni bir başlangıç da olduğunu ifade etti. Savaş, "Sizler, mezun olduktan sonra yaşamınız boyunca da üniversitemizin temsilcileri olmaya devam edeceksiniz. En büyük dileğim, sizlerin yeniliklere açık, sürekli öğrenmeye istekli, araştıran ve sorgulayan, ülkemizin sorunlarına karşı duyarlı, sorun çözme yeteneği olan, demokrasiye, hukuka ve insan haklarına saygılı. Etik değerlere bağlı, erdemli sağduyulu kişiler olarak, vatanımıza, milletimize hizmet etmenizdir" ifadelerini kullandı.

Milletvekili İsmail Güneş ise mezun olan öğrencilerin, ülkeye, vatana faydalı insanlar olacakların hiç kuşkularının olmadığını söylerken öğretim görevlilerine de ayrı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere diplomalarını verdi ve öğrenciler son olarak kep salladı.

Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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