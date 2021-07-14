Rektör Ünvar'dan Vali Funda Kocabıyık'a ziyaret
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Rektör Ünvar'dan Vali Funda Kocabıyık'a ziyaret

Rektör Ünvar'dan Vali Funda Kocabıyık'a ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Uşak'a gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Vali Funda Kocabıyık'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Uşak'a gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Vali Funda Kocabıyık'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Funda Kocabıyık, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a teşekkür etti.

Rektör Ünvar'dan Vali Funda Kocabıyık'a ziyaret

Kaynak: Habermetre

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