Rektör Ünvar'dan Vali Funda Kocabıyık'a ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Uşak'a gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Vali Funda Kocabıyık'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.