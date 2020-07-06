Uşak Üniversitesi ile Japon Teikyo Üniversitesi arasında işbirliği
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Uşak Üniversitesi ile Japon Teikyo Üniversitesi arasında işbirliği

Uşak Üniversitesi ile Teikyo Üniversitesi arasında 2017 yılında imzalanan "Mevlana Değişim Programı" ve ikili işbirliği protokollerine Tıp Fakültesi de dahil edildi.

Uşak Üniversitesi ile Japon Teikyo Üniversitesi arasında işbirliği
06.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:52

Uşak Üniversitesi ile Teikyo Üniversitesi arasında 2017 yılında imzalanan "Mevlana Değişim Programı" ve ikili işbirliği protokollerine Tıp Fakültesi de dahil edildi.

Uşak Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya'nın Teikyo Üniversitesi ile Mühendislik Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2017 yılından beri yürütülen işbirliği çalışması Tıp Fakültesi de dahil ederek genişletildi.

İki üniversite arasında tıp fakültelerinin de çalışmalarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, işbirliği kapsamında değişim öğrencisi olarak Teikyo Üniversitesi'ne giden Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsünden 4 öğrencinin eğitimlerini tamamladığını belirtti.

Savaş, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tıp fakülteleri arasında bu yıl ilk kez imzalanan anlaşma ile beş yıl süreyle geçerli olacak şekilde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlanacaktır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanları bu anlaşma kapsamında Teikyo Üniversitesi'nde, her yıl birer aylık sürelerle Teikyo Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenen 'Teikyo Summer School' ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenen 'Harvard Special Sessions' etkinliklerine katılabilecekler. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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