Uşak Üniversitesi ile Decovita firması arasında işbirliği protokolü

28.08.2019 12:06

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilecik'te faaliyet gösteren Decovita firması arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, protokolle ilgili yaptığı açıklamada Decovita firması yetkililerine teşekkür ederek protokolü ile üniversitede tasarlanacak ürünlerin Decotiva şirketi tarafından üretileceğini bildirdi.

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin emin adımlarla ilerlediğini, sektör temsilcileri ile işbirliği yaparak onların talepleri doğrultusunda tasarımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Savaş, işbirliği protokollerinin süreceğini aktardı.

Decovita Üretim Müdürü Savaş Okçu ise hazırlanan tasarımlardan 8 tanesini üretim hatlarında görmek için aldıklarını ve ürünlerin yurt dışı piyasasında değerlendirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Protokolün imzalanmasının ardından firma yetkilileri DTS Tasarım ve Araştırma Merkezini gezdi.

Kaynak: AA