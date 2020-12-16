Uşak Üniversitesi dünyadaki "en yeşil kampüsler" arasında yer aldı
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Uşak Üniversitesi dünyadaki "en yeşil kampüsler" arasında yer aldı

16.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:36
Uşak Üniversitesi dünyadaki

Uşak Üniversitesi dünyadaki önemli akreditasyon kurumlarından olan UI GreenMetric'te dünyadaki en yeşil kampüsler sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer aldı.

Uşak Üniversitesi dünyadaki önemli akreditasyon kurumlarından olan UI GreenMetric'te dünyadaki en yeşil kampüsler sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, göreve geldiğinden bu yana Uşak Üniversitesi'nin hem Türkiye'de hem de dünyada tanınması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gösterdikleri çabaların meyvelerini toplamaya başladıklarını aktaran Savaş, bu yıl Webometrics, SCImago ve ve GreenMetric akreditasyon kurumlarının yaptığı sıralamaya girmeyi başardıklarını aktardı.

Son olarak GreenMetric sıralamasında da ilk 1000 içine girdiklerini aktaran Savaş, "İlk kez başvurup ilk 1000 içerisine girebilmek bizim için büyük bir gurur. GreenMetric'te yer almak Uşak Üniversitesi için ciddi bir onur meselesi. Burada Uşak Üniversitesi'nin yeşilliği, geri dönüşüm, yeşil ulaşım, enerji ve su tasarrufları gibi birçok etkenleri bir araya getirerek bunları değerlendirmiş oldular. Uşak Üniversitesi burada da kendini göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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