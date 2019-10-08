Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi yeni işbirlikleri için toplantı gerçekleştirdi

08.10.2019 11:09

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vestel Şirketler Grubunun Manisa'da yer alan fabrikasını ziyaret etti.



Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda DTS Tasarım Merkezi hakkında bilgilendirme yapılarak, merkezin çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirildi. Vestel ürünlerine uygulanabilecek tasarımlar tanıtılarak, ürünler üzerinde uygulanan tasarımların taslakları sunuldu.



Tasarım Merkezi ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi için önemli adımlardan birinin atıldığını belirten Ahmet Zorlu, "Vestel olarak kuruluşumuzdan bu yana ülkemizin değerlerini ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Grup olarak Uşak Üniversitesi DTS merkezi ile ülkemize ve bölgemize katma değer sağlayacak tüm çalışmaların içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.



Prof. Dr. Metin Gümüş, ziyaret kapsamında üretim ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatı yakaladıklarını ve işbirlikleri konusunda karşılıklı fikir alış verişi gerçekleştirdiklerini aktararak Vestel gibi yerli üretim yapan şirketlerin kültürümüzü koruyarak dünyaya açıldıklarının altını çizdi. - UŞAK

Kaynak: İHA