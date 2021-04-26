Uşak Üniversitesi, "Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı
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Uşak Üniversitesi, "Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı

Uşak Üniversitesi, 'Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası' aldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak Üniversitesi, TS EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.

Uşak Üniversitesi, TS EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.

Uşak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayındaki ISO 14001: 2015 denetimlerinin başarıyla tamamlandığı ve üniversitenin "Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandığı bildirildi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, toprak, hava ve su gibi doğal kaynakların kullanımının en aza indirilmesini ve bu kaynaklara verilen zararın önlenmesini hedefleyen sertifikayı almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kalitede öncü bir üniversite olmayı hedeflediklerini kaydeden Savaş, şunları kaydetti:

"Günümüz eğitim sisteminde tercih edilebilirliğin olmazsa olmazı olan kalite yönetiminin önemini anlayan ve bu yönde kendisine bir yol haritası çizen üniversiteler, dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kalite çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda çeşitli sertifikalar ve yeterlilik belgeleri aldık. Üniversite olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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