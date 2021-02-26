Uşak Üniversitesi bazı bölümlerde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi

Uşak Üniversitesi, bazı bölümlerdeki bazı dersler için yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

Uşak Üniversitesi, bazı bölümlerdeki bazı dersler için yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

Uşak Üniversitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgının devam ettiği, derslerin tamamında yüze yüze eğitime geçilmesi durumunda büyük oranda il dışında olan öğrencilerin iller arası hareketlilik oluşturacağından, eğitim ve sağlık dengesi gözetilerek senato tarafından kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, uzaktan eğitimle yapılacak derslerin yüzde 60'ına öğrencilerin katılım zorunluluğunun olduğu, katılım sağlamayan öğrencilerin devamsızlıktan kalacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık