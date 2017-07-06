Uşak Üniversitesi 7 Bin 948 Öğrenci Alacak

Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, önümüzdeki eğitim öğretim yılında 7 bin 948 öğrenci alacaklarını bildirdi.



Rektör Vekili Dalkıran, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci kontenjanlarıyla ilgili bilgi verdi.



Önümüzdeki eğitim öğretim yılında toplam 7 bin 948 öğrenci alacaklarını aktaran Dalkıran, "2017-2018 eğitim öğretim yılında Uşak Üniversitesi'nin 3 bin 231 ön lisans, 4 bin 382 lisans, 335 özel yetenek olmak üzere toplam 7 bin 948 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Ayrıca 2 bin 926 uluslararası öğrenci kontenjanımız var. Bu sene yaklaşık 7 bin öğrencimiz mezun oldu. Şu an öğrenci sayımız 31 bin. Üniversite olarak tüm şartları öğrencilerimiz için en iyi hale getirmek en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.



Üniversite olarak evrensel değerlere bağlı, yerel sorunları çözmeye odaklı, nitelikli eğitim öğretim faaliyetleriyle bilimsel bakış açısına sahip özgüvenli, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştiren, kentin ve bölgenin kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduklarının altını çizen Dalkıran, şunları kaydetti:



"Öğrenci odaklı eğitim anlayışına sahip üniversitemiz, öğrencilerimize sunduğumuz hem yurt içi hem yurt dışı staj imkanlarla hem yerel hem de global çevreye uyumlu, etik değerlere önem veren bireyler yetiştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca bütün bölümlerimize seçmeli ders olarak koyduğumuz, uygulamalı girişimcilik dersleri ile öğrencilerimiz girişimcilik sertifikası almakta ve bu sertifika ile KOSGEB'in hibe programlarından faydalanarak kendi işletmelerini açabilme imkanı sunmaktayız. Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrencilerimize şimdiden başarı diliyorum."