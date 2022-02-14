Uşak Üniversitesi, 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi 2021 yılı değerlendirme toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığında yapıldı.

Prof. Dr. Savaş, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, öncü bir üniversite olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Üniversitenin, "Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası", "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası", "Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası" ve "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Serfikası"nı aldığını belirten Savaş, şunları kaydetti:

"Şimdiki hedefimiz Yükseköğretim Kalite Kurulu Belgesini (YÖKAK) almak. Uşak Üniversitesinde kalite kültürünün benimsenmesi ve sürekli hale gelmesi yönünde çalışıyoruz. Ders vermek ve araştırma yapmak temel görevimiz. Bu temel görevlerimiz yanında üniversitemizin gelişmesi için fikir üretmenin, elimizi taşın altına koymanın her öğretim elemanımızın görevlerinden olduğunu düşünüyorum. Hızla değişen dünyada, yeni nesil çok seçici. Üniversite tercihlerini yaparken birçok ölçüte bakıyorlar. Biz de üniversite olarak kalite standartlarımızı sürekli hale getirerek tercih edilebilirliğimizi artıracağız. Yaptığımız çalışmalar bugüne ve yarına mahsus değil, çok daha ilerisi içindir."