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Uşak Ticaret Borsası

AA - Mehmet Çalık - Ekonomi
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 70 kuruş, en yüksek 4 lira 80 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 70 kuruş, en yüksek 4 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday4,704,80
Makarnalık buğday5,005,20
Yemlik buğday4,204,40
Yemlik arpa 4,004,20
Nohut10,0011,00
Beyaz haşhaş29,0030,00
Mavi haşhaş21,0022,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam 17,0018,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Haberler

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