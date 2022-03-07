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Uşak Ticaret Borsası

AA, Mehmet Çalık - Ekonomi
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 40 kuruş, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 40 kuruş, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday4,404,50
Makarnalık buğday4,704,80
Yemlik buğday4,004,20
Yemlik arpa3,703,80
Nohut9,0010,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam 17,0018,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Haberler

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