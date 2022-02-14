Uşak Ticaret Borsası - Haberler
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Uşak Ticaret Borsası

AA, Mehmet Çalık - Ekonomi
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 3 lira 30 kuruş, en yüksek 3 lira 40 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 3 lira 30 kuruş, en yüksek 3 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik arpa3,303,40
Makarnalık buğday4,204,40
Ekmeklik buğday4,004,20
Yemlik buğday3,703,80
Nohut9,0010,00
Beyaz haşhaş30,0031,00
Mavi haşhaş20,0021,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam17,0018,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Haberler

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