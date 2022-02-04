Uşak Ticaret Borsası - Haberler
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Uşak Ticaret Borsası

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday4,204,40
Ekmeklik buğday4,004,20
Yemlik arpa3,303,40
Yemlik buğday3,703,80
Nohut9,0010,00
Beyaz haşhaş31,0032,00
Mavi haşhaş20,0021,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam17,0018,00

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Güncel, Haber

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